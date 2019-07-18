【氣象】路徑往東修！丹娜絲恐從東部近海北上擦邊球

輕颱丹娜絲襲台，晚間8時30分全面解除陸上警報，最快18日（週四）深夜至19日（週五）清晨解除海上警報。丹娜絲目前腳步加快，且路徑大幅往東修正，今天將從台灣東部近海掃過，估暴風圈碰觸台灣陸地機會低，不過這兩天受颱風及其外圍環流影響，氣象局今早針對全台15縣市發布豪雨、大雨特報。

這兩天受颱風及其外圍環流影響，氣象局今早針對全台15縣市發布豪雨、大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

值得注意的是，今明兩天颱風及其外圍環流影響，今日臺灣東半部地區、南部地區及中部以北山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨。

明日東南部、東部及中南部地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區及澎湖亦有短暫陣雨，金門及馬祖為多雲的天氣。今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日受颱風及其外圍環流影響，迎風面北部至東半部地區降雨較明顯，受降雨洗除作用影響，空氣品質較佳。北部、宜蘭、花東空品區及離島地區為「良好」等級；竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)