藍綠2020年總統候選人就定位，獨派大老辜寬敏力推「蔡賴配」，願意當橋樑，蔡英文總 統今天表示，我們會持續努力，2020年一定會推出最好的組合。對台北市長柯文哲表示蔡英文聽不懂老百姓講的話，蔡則要柯P，應該在現在的崗位上去做事。

台灣制憲基金會執行長林宜正日前表示，基金會董事長辜寬敏在聆聽各地意見後，多數都認為應該要蔡賴配，他也希望能就此扮演兩人橋樑的角色。

蔡英文當地時間17日下午在聖露西亞接受媒體聯訪時表示，我們真的很感謝辜老對民進黨的關心，尤其對於我們民進黨的整合的關心。我們會持續努力，「2020年我們一定會推出最好的組合」。

此外，針對柯文哲表示，台灣現在猶如「明朝末年」，流寇四起，朝廷無力進剿，還說蔡英文總統怎麼會把台灣搞成這樣子。蔡英文則回嗆「常常聽不懂他在講什麼」。柯文哲反酸蔡英文「老百姓講的話，她(指蔡英文)也聽不懂太多」，不然一例一休怎麼會搞成這樣子。

對柯文哲的說法，蔡英文加重口氣表示，「我再講一次」，任何的政治人物都應該在現在的崗位上，去做自己的工作，這樣才不會辜負選民給我們的託負跟委託，還有選民對我們的期待，我們應該在自己的崗位上做最大的努力。

(工商 )