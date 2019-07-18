高雄市長夫人李佳芬16日前往因公殉職的李承翰警員告別式上香，遭某些媒體報導抹黑渲染李佳芬對家屬不敬。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲表示，李佳芬在告別式會場外，對人點點頭或微笑致意，遭批冷血，那2總統蔡英文參加余天父親的追思會，步出會場看到媒體時，同樣也是露牙微笑。請問有任何媒體報導？黑韓不能黑到心都黑了，否則「討厭民進黨」，讓小英下台，依舊會是全民共識。

黃子哲昨在臉書以《抓到了！蔡英文在公祭竟也微笑！？》為題，表示在告別式會場外，對人點點頭或微笑致意，就是冷血或不尊重亡者嗎？看看2016年6月4日，蔡英文總統參加余天父親的追思會，步出會場看到媒體時，同樣也是露牙微笑。

黃子哲指出，當時有人去故意去截圖或拍照指責蔡英文嗎?沒有。有媒體去斷章取義，報導蔡英文在告別式會場上帶著燦爛笑容嗎？沒有。因為小英這樣的回應是人之常情，也是極其自然。但換到李佳芬身上，一切都就加了料，變了調。

黃子哲表示，昨（16）日李佳芬代表韓國瑜市長去參加因公殉職的李承翰員警告別式，她在場邊禮貌性帶著微笑回應別人的問候或打招呼，這本來是再正常不過的互動，竟然可以被一堆網友，憑著一張照片就大加撻伐李佳芬是沒禮貌、殘忍、又噁心。

黃子哲認為，青菜蘿蔔各有喜好，要罷韓或反韓，都給予尊重。但這種不厚道，甚至是失去人性的政治操作，令人不齒。尤其若是特定媒體故意拍了照，提供片面或偏頗的素材給網友批，再寫成新聞，下個聳動的「勇警公祭家屬悲痛掉淚 李佳芬卻熱情「燦笑」標題，似乎就成為黑韓產業鏈的SOP了。

黃子哲更指出，民進黨對於蘇貞昌公祭摔筆的假新聞可以傾政府全力去澄清、去抓人，怎麼對這個汙衊李佳芬的假新聞無動於衷，一句話都捨不得去批評，根本就是兩套標準。政治競爭還是有條紅線存在，黑韓不能黑到心都黑了，割草不能把良心都割掉了，否則「討厭民進黨」，讓小英下台，依舊會是全民共識。

(中時電子報)