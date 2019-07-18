2020藍綠初選民調皆把台北市長柯文哲納入做對比，不過，在「三腳督」組合下，結果大不同，讓柯痛批「荒謬」。對此，資深媒體人李艷秋分析後則認為很扯。網友則回文表示「明明知道民進黨初選是作弊還拿來比」、「會出現這麼大的差異，當然就是在意的選民守住電話的結果，綠民調綠的支持者會守電話，藍的表態的機會低」。

李艷秋在臉書發文指出，柯P認為國民兩黨初選民調很荒謬，「我不同意他，因為沒有到荒謬，只是很扯而已」。她說兩個黨的互比民調結果十萬八千里，把數字整理一下就知道扯之所在，民進黨初選政黨對比，韓24.5、蔡35.7、柯22.7；國民黨初選政黨對比，韓47.7、蔡15.8、柯18。韓大勝蔡32，贏柯30，兩份民調都超過八成的人表態。「除了自家人爽，這兩份民調真準嗎？」

李艷秋提及，民進黨初選前，幾個民調幾乎都是賴清德領先，後來結果大翻轉，蔡贏賴8趴之多，民調是否公正，早在綠營內部引發質疑，但賴清德俯首認輸，其他人也沒話講；國民黨則網羅五家常態性的民調機構，以TVBS為例，在六月下旬對韓蔡柯做了民調。她比較一下六月份及受國民黨委託後的調查數字，TVBS在6月22日民調，韓29、蔡37、柯20，7月15日民調，韓上升到45.3。她說在不到一個月時間內，韓國瑜翻了16趴，蔡則從贏韓8趴到至少輸30趴，這又是個什麼道理？另外一家全方位民調機構，同時受藍綠委託，結果卻是民進黨初選，韓25、蔡34、柯22；國民黨初選，韓46、蔡15、柯18，同一家機構、同樣的調查，結果卻是天差地別。

李艷秋認為，這次以固定時間，被固定族群綁架的民調方式，還能平順的選出提名人，兩黨高層都該偷笑，因為差距明顯，要鬧缺乏正當性，但是這次不出狀況，難保下次也一樣，「只要數字接近，不需敵手挑撥，自己的粉就會對幹了」。她說從現在到投票，可預見民調滿天飛，加上網路媒體，甚至連個人粉絲頁都搞投票，絕對是一團亂，「只能說台灣選民太聰明，民調在台灣，已經被耍了」。

對此，李艷秋該文章引發許多網友回應，並紛紛表示「會出現這麼大的差異，當然就是在意的選民守住電話的結果，綠民調綠的支持者會守電話，藍的表態的機會低」、「明明知道民進黨初選是作弊還拿來比」、「國民黨初選民調跟初選前沒被干擾的民調結果差不多，難道長達半年都失真？民進黨只有初選結果民調有天壤之別，假中立就是頭頭是道但是拿一個正常的加進去說，然後再給一個結論都不正常，這樣的心思...」、「民調失真是事實，但批評之餘請提供比全民調更好的方式來決定候選人，不然批評只是自己爽而這又有何用？」、「這是目前為止最公平最公開的初選了，四個落選人都沒意見」、「綠營的民調，連自家人都不相信，還期待啥？」

(中時電子報)