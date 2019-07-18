PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

藍綠分別推出2020總統人選，外界將目光投向台北市長柯文哲。柯屢在民調中，穩握約25%支持度，卻從未鬆口表態；其支持者年輕化，與總統蔡英文高度重疊，被視為2020關鍵。網友分析，「搞不定利益分配」，將是柯參選總統的致命傷，也讓他的政治生涯僅止台北市長這個天花板。

網友在PTT論壇發文《柯文哲一路走來作繭自縛》，指出「柯文哲要超前韓國瑜、贏總統大選，就要撼動深綠徹底打垮民進黨」，這是每個人心裡有底的事；「而要打垮民進黨，柯文哲的參選主旋律就是改變現狀」，卻是柯文哲辦不到的事。

該網友首先分析蔡英文民調低迷的原因，首先來自深綠選民的不信任，這些人抱持傳統價庭價值與父權思想，歧視女性、信仰台獨、反對向中間靠攏、崇尚陳水扁作風，長老教會跟喜樂島聯盟就是此族群的縮影；綠營近來傾銷的「芒果乾」（亡國感），對這些人是沒用的。而英粉組成則是年輕與中壯年選民，他們是現實主義傾向的自由派，在柯文哲與蔡之間選擇，因某些因素不選擇柯而投向蔡，實則對英根本不到「粉」的程度。

至於柯文哲，網友指出有兩個大傷，首先是「喊不出改變現狀」。柯仍停留在前總統李登輝時代，那套借助美國維持獨立，又對陸貿易獲取利益的30年老調中，高雄市長韓國瑜也持此類論述，柯並沒走出自己的路。因此，柯若不改變外交論述，既拿不到深綠獨派票，淺藍票也被韓流捲走，無法對民進黨打出破口。

此外，發文網友更指出，「搞不定利益分配」是柯的致命傷，讓他政治生涯僅止台北市長這個天花板。「郭柯配」已是假議題，各路勢力早已選邊站；各國總統無不將未來各地資金、基建項目、對外軍購預先喬好，在開支票的同時也才有各方政治動員、背書與獻金。前總統馬英九有「愛台十二建設」、蔡英文有「前瞻計畫」，反觀柯文哲，毫無全國性政治組織、政策智庫，更遑論全國乃至國外的龐大利益分配。

綜觀以上，網友總結，這些問題若柯文哲年初宣布參選，還有機會克服；但如今僅剩半年，任何措施都已來不及了，畢竟選總統可不像選台北市長，「組個雜牌軍就能矇混過關」。

(中時電子報)