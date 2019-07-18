網友發言。（圖片翻拍自批踢踢網頁）

國民黨總統初選在15日公布結果，一如外界預期，是由高雄市長韓國瑜出線。韓出線後，許多網友發現，原本一些挺鴻海前董事長郭台銘的媒體人開始轉向，如挺藍的資深媒體人趙少康就明顯感受到開始轉向挺韓。對此，有網友表示，趙轉向挺韓是正常的，因為趙的第一目標是要民進黨下架，所以只要有夠強的人可以打敗總統蔡英文就好。

網友McCain於批踢踢發文表示，前幾天稍微有看趙的節目，發現似乎有意淡化處理初選議題。有幾次都是節目到了最後約10分鐘，才開始討論初選議題。前面都在講其他的，如蔡英文出訪等等，這就是要轉回來支持政黨提名人的前兆吧。

該網友更表示，趙少康轉彎是正常， 因為趙的第一目標是要民進黨下架，所以只要有夠強的人可以打敗蔡英文就好。再來是當初希望可以高雄+全台灣雙贏，所以希望韓可以守在高雄，然後郭董可以選總統。這樣不但有機會選贏總統，也可以守住高雄這塊。不過，事與願違，現在選民強推韓國瑜出來選總統。少康幫當然也只能接受這個事實，初選結束後，郭台銘如果再獨立參選以缺乏正當性，所以像T台、少康戰情室這樣的節目轉回來支持政黨提名的候選人，也是非常合理的事。

(中時電子報)