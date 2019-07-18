昨天(17日)怪颱丹娜絲和東邊低壓90W整合，中心大幅往東，很難再偏至台灣陸地，嘉義以南、恆春半島，有大雨或豪雨。氣象局指出，南海的低氣壓(91W)持續發展，不排除升格成「熱帶性低氣壓」或「輕颱」，此系統將在明天(19日)往北、經過台灣海峽，提供臺灣中南部、花東暖濕水氣，有局部大雨或豪雨的可能，其他地區有短暫雨，周六(20日)也有雨。台灣颱風論壇也PO出今明2天的全台風雨時程，顯示今晚起中南部漸漸有劇烈風雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書指出，現在低壓正在整合期，不會有太大移動，等到明天(19日)，91W會朝北接近台灣西南部海面，預估明後天，91W進入台灣海峽機率高，愈往北走，風雨愈往北部擴大，但中心是否會登陸，還要觀察。

台灣颱風論壇說，91W預期將以「熱帶低壓~輕颱下限」進入台灣海峽。一旦中心進入海峽，風向轉為西南風後，中南部風雨將急遽增強。

圖為北北基。(翻攝自 臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」)

圖為桃竹苗。(翻攝自 臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」)

圖為中彰投雲嘉。(翻攝自 臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」)

圖為南高屏、恆春。(翻攝自 臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」)

圖為宜蘭。(翻攝自 臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」)

圖為花蓮。(翻攝自 臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」)

圖為台東。(翻攝自 臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」)

圖為金馬、澎湖。(翻攝自 臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」)

(中時電子報)