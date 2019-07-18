台中市昨、今兩天受颱風、其外圍環流及午後光化作用影響，加上中部以南地區位在背風側受東風過山沉降影響，水平及垂直擴散條件轉差，致臭氧濃度上升，中部空品區為橘色提醒、部分區域為紅色警戒。台中市環保局啟動應變措施，通報前30大固定汙染源工廠降載、加強汙染稽查、巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝，也提醒民眾宜避免戶外活動。

環保局表示，台中昨日約15時，太平站AQI指標＞150，大里站、忠明站及豐原站AQI指標＞100，達橘色提醒(對敏感族群不健康)至普通，指標汙染物為臭氧。晚間6時豐原測站達紫色(非常不健康)等級，市府隨即成立嚴重惡化三級防制指揮中心，要求各局處啟動相關應變作為。

環保局長吳志超說，至晚間6時，因空品不良達嚴重惡化三級，已通報前30大固定汙染源工廠降載、出動各區稽查人員加強汙染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝，並加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導，以減緩空品持續惡化，並橫向通報各局處周知所屬機關學校單位，配合執行防制措施，也調整停止戶外作息。

吳志超指出，為減緩空品狀況，台中火力發電廠昨日也進行降載減排措施，減排時段為12時30分至17時，未運轉發電量共2,525MW，降載發電量含歲檢休共568.3萬度。另晚間減排時段為今天凌晨0時至7時，合計歲檢修及非歲檢修50MW，減少發電計1,700MW。

環保局強調，依據環保署預報，今天上午的空氣品質受颱風環流影響，臭氧仍有偏高情形，將持續監控台中空氣品質，並執行對應等級應變作為；也提醒民眾隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，請減少劇烈活動，也宜避免戶外活動。

(中時 )