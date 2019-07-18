台灣民眾特別喜歡日本品牌，尤其在餐飲方面，隨處可見連鎖拉麵店，但日前媒體報導，日本拉麵名店「梅光軒」將在7月底退出台灣市場。有網友就在PTT分析原因，為什麼明明台灣人這麼愛拉麵，最後卻還是退出台灣市場，「不知是台灣人做事不用心，還是日本人不用心經營」。

「梅光軒」在台經營7年，日前卻宣布將退出台灣，消息一出引發網友熱烈討論。有網友在PTT指出，台灣拉麵控算多，只要餐點品質做的好，生意就不會差到哪去。但他指出，日本餐廳來台展店好像都會走味。

這名原PO舉例，某知名丼飯在台灣展店，品質也被嫌不好，社長為此還特地飛來台灣突擊檢查，發現台灣店員都沒照SOP在做事；另一間拉麵店也是有一樣狀況，之後日本母公司把代理權收回，乾脆自己直營。

不少網友看完後都十分認同，「台灣人不就能混就混，認真做事的是傻子」、「錢那麼少認真個屁」、「台灣慣老闆不肯花時間守SOP」、「相同湯頭工讀生煮的跟師傅煮差很多」、「cost down加員工沒人盯就隨便來」。

(中時電子報)