PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

台北市長柯文哲昨酸高雄市長韓國瑜「不耐打」、韓粉最大組成是「魯蛇」（loser），引發熱議。網友不滿上網痛批，民進黨蔡英文政府做得差，連上網批評都可能被網軍圍剿，求解「英粉」的組成到底是什麼？有人回答，其組成大宗，就是些傻傻平日不關心政治、偶爾上網看看風向，周圍朋友講話大聲就跟著人云亦云又不查證的年輕人。

網友在PTT論壇發文《英粉的組成元素是什麼？？》認為現在政府做那麼爛，連想上網批評，都可能被一群「1450」圍剿，他們會不斷對你貼上9.2、五毛等標籤，而這些人的薪資來源不明不白，這種情況讓他不懂還要怎麼挺蔡英文？求解所謂「英粉」組成元素是什麼？

對此，有網友回應：「一種就是傻傻年輕人，平常不關心政治，就是偶爾上網看看風向，然後聽一些周圍講話大聲的朋友怎麼說，人云亦云。這種人就是綠色網軍鎖定的對象啦，基本上他們也不會去查證什麼，看看批踢踢、Dcard、有的沒的就以為是真相，看到一堆人推文爆文就跟著高潮。」

回應網友更痛批：「你說綠色網軍有沒有用？對這種年輕人他X的超有用好嗎？他們平常有空的時間打電動跟朋友玩都來不及，怎麼會去查證新聞來源， 網軍大量散播重複的訊息『舔共舔共』、『賣台賣台』像是念咒語一樣，久了他們就接受這種訊息了。就像有些很鳥的流行歌，基本上就花大錢在廣播電台循環狂播，播久了就變成洗腦神曲。」

(中時電子報)