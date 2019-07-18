根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基18日爆料，雷霆內部已經暫停所有想把保羅交易到其他球隊的想法，代表保羅很有可能下個球季待在雷霆打球，畢竟他所剩下的3年1.42億美元「毒藥」合約，確實很難吸引其他球隊的招攬意願。

自從雷霆用韋斯布魯克，跟火箭換來保羅、4個未來首輪選秀權之後，保羅不會披上雷霆球衣的聲浪就未停過，他的經紀人也跟雷霆高層持續溝通當中，先前雖傳出熱火很有興趣，卻因雷霆索討至少兩個首輪籤，而讓熱火宣告卻步。

沃神強調，以目前自由市場幾乎呈現飽和狀態來看，雷霆想把保羅推銷出去的可能性很低，雙方開始認為34歲的保羅繼續留在雷霆打個1年，或許是比較好的選擇，問題是雷霆下季早已提前準備擺爛，保羅的存在價值可有可無。

生涯待過黃蜂、快艇、火箭等隊的保羅，曾9度入選全明星賽、4次年度第一隊、7次年度防守第一隊，卻跟總冠軍始終沒有緣分，如今因為跟「大鬍子」哈登在火箭的相處關係欠佳，慘遭火箭「丟」到雷霆，接下來生涯恐怕不好過了。

(中時電子報)