監委陳師孟。(中時資料照)

前總統馬英九洩密案無罪定讞，監委陳師孟日前表示，由於該案一審判無罪，二審改判有罪，最後更一審無罪確定，究竟歷審法官有無涉及「法官辦案濫用自由心證情形」，他已申請自動調查。對此，前國民黨立委孫大千諷刺表示，在2020決戰前夕的關鍵時刻，陳師孟真的不愧是「功在藍營」的「最佳神救援」。

馬英九被控涉洩密，台灣高等法院更一審12日審結，馬英九無罪確定。馬英九日前表示，這個案子很清楚就是罪證不足，一開始就不應該起訴他。對此，陳師孟表示，洩密案事涉前總統的刑事責任，影響層面非同小可，此次台灣高等法院更一審判決結果，不但廣為社會矚目，並引發各界諸多議論。究竟歷次審案法官有無涉及「法官辦案濫用自由心證情形」，以致影響判決結果，相關問題有進一步查明釐清的必要，他已申請自動調查。

對此，孫大千在臉書發表「民進黨是『傷口好了就忘了疼』嗎？」一文。孫指出，去年九合一大選民進黨的大敗，與其說是受到公投綁大選的拖累，不如說是受到「1124，滅東廠」這句口號的衝擊。正是因為東廠林立，鷹犬橫行，才會造成民怨四起。他說民進黨才剛剛換下一批「張天欽們」，還沒過上幾天好日子，難道現在就要縱容另一批「陳師孟們」，繼續張牙舞爪，為所欲為嗎？難道就不擔心另外一次的「0111，滅東廠」，徹底的摧毁民進黨的政權嗎？

孫直言，「陳師孟們」的囂張跋扈，也許可以讓綠營的政治人物一解心頭之怨氣，但是這些所作所為，點點滴滴，卻深深地令台灣庶民百姓寒心不已。難道民進黨真的是嫌蔡英文的民調支持度太高了嗎？他諷刺表次，在2020決戰前夕的關鍵時刻，陳師孟真的不愧是「功在藍營」的「最佳神救援」。

(中時電子報)