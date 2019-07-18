黃舒駿被正式授予哈佛校友分。（黃舒駿提供）

黃舒駿被正式授予哈佛校友分。（黃舒駿提供）

黃舒駿在哈佛畢業晚宴，代表班上上台唱歌。（黃舒駿提供）

黃舒駿被正式授予哈佛校友分。（黃舒駿提供）

黃舒駿於美東時間12日完成「哈佛商學院SELP全球高階管理領導力」學業，被正式授予哈佛校友的身分！他17日分享喜悅，開心表示：「我人生這個階段，能夠在全球最頂尖的第一學府完成攻頂，百感交集，百味交匯。願不負使命，如Felix教授的期許，在自我成就與事業追求之際，每天多撥出一點點時間，思考如何改變世界。這是哈佛的精神，也將是我的使命。與有榮焉，任重道遠。追求真理，永不停歇。 」

黃舒駿花了2、3年時間完成所有課程，最後7個月上課最密集，他說：「我2016年時因上海哈佛中心邀約去美國哈佛演講，針對哈佛校友及學生，做了一個跨界演講，結束後跟當地的老師、學生及工作人員熟識，才瞭解原來哈佛有一種很棒的課程。」得知哈佛有一個針對全球企業家、高管設計的商學進階課，於是黃舒駿2017年反倒以學生身份前往美國哈佛上課， 「去念的同學絕大多數都已擁有碩士或博士的學位，我念的這些課程，（學歷階級）比較像是碩士後進階的學習 」。

他表示整個課程有一半是在波士頓的哈佛校園完成，為了完成課程進度，學校還採取住校型式授課，「整個期間有兩次住校、每次二個星期，很密集地上課」；黃舒駿說：「我上一次拿到台大碩士學位是2006年，相隔10幾年又再一次深度的學習，真的有重返學校的感覺。」聊起求學過程最辛苦的地方？「第一個是時間，同學們都是企業家、各大公司的高管，要挪出這麼多時間到那邊上課，其實時間是最大成本，要專心上課還要兼顧企業管理，很多事都靠電話越洋搖控」。

他坦言課業壓力不小，感覺像回到以前學生時代般：「而且教授用全英文授課，課程上雖然有同聲傳譯的設備（同步翻譯設備），但我堅持聽、問、答都用英文，也等於是向自己挑戰，當然會比較辛苦，但也因此收獲更大，用全英文會發現很多新的辭彙，以前沒念過的都要重新學習，很辛苦，但咬著牙總算是熬過去了，也算是滿有成就感的。」

當過不少歌唱比賽評委、曾在各地多次演講的黃舒駿，一開始去哈佛上課，被不少人認出來，「有人跑來問我，黃老師你怎麼出現在這裡，你是來教書的還是來唸書的」！課程中有提到全球唱片業發展，老師講解唱片公司歷史時，身為資身音樂人的黃舒駿自告奮勇，主動向老師報名讓自己來介紹，「結果那堂課一小時、我講了超過半小時，講完後老師對我說『你全講完了、我不知道要講什麼』，全班同學哄堂大笑」！他還在哈佛畢業晚宴，代表班上上台唱歌，「我唱過很多地方，這算是最特別的一次了，在波士頓的哈佛俱樂部裡面，感覺很榮幸」；他上次公開演出是去年在台大30周年晚宴上表演揭幕，今年唯一一次表演也是在校園。

求學過程艱辛且一共花費約10萬美金，黃舒駿的老婆一路力挺，他說：「我老婆對於我想繼續深造、念書這件事非常佩服，而且她覺得這樣可以給孩子一個榜樣，身教重於言教，所以她全力支持我，為了讓我專心唸書，我在波士頓時他們都沒有來打擾我，到我畢業典禮前二天才飛來波士頓參加，我們家是兒子來參加爸爸的畢業典禮，所以我兒子很興奮，他覺得很奇妙『怎麼爸爸又畢業了』！」老婆兒子還特別參觀他的宿舍。

完成學業後，黃舒駿表示「意猶未盡」，接下來如果還有其他學習機會、「不會放過」想繼續挑戰，活到老學到老！他說：「終身學習是必要的，時代、各行各業變遷太快，很慶幸自己能完成哈佛學業，希望之後兼顧事業及學習、家庭，朝世界邁進。」

(中時 )