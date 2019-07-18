網友提問生命中遇過最強的颱風是哪個。(翻攝PTT)

輕颱「丹娜絲」於昨(17)日晚上8時30分解除陸上警報，不過受外圍環流影響，中南部仍須嚴防豪雨。藉此，有網友昨在PTT上發文提問，「鄉民遇過最強的颱風是哪個」。文章引網熱議，有網友點名「象神、龍王、碧利絲、韋恩」，更有人表示「五年級都知道賽洛馬恐怖」，但其中賀伯、納莉及莫拉克，則是最多網友點名的前3名。

網友在《PPT》Gossiping板發文詢問，「各位鄉民生命中遇過最強的颱風是哪個？」，原PO推薦「蘇迪勒」颱風並分享經驗表示，他當時的公司在山上，但那天還要上班，「結果差點死在山上，山上發生土石流，我還傻傻的繼續往上騎，路上紅綠燈跟扛棒(招牌)都被吹斷」，他回憶，當時騎山路時，已經有人生跑馬燈的畫面。

不少颱風都讓人印象深刻，其中最多網友點名賀伯。(翻攝PTT)

文章一出，網友紛留言，「賀伯，X我被沖走」、「賀伯+1」、「賀伯/莫拉克/納莉，這三個屌虐其他」、「納莉啊！台北捷運變游泳池」、「最有印象是賀伯，最爽的是納莉，因為放2天」、「納莉很恐怖，我家算地勢高都差一點被淹」、「莫拉克，剛好當時人在旗山，感受超深」、「莫拉克八八水災，小林村被滅」，也有網友分享，「韋恩颱風，三度登陸、四次轉向，沒完沒了」。

另有網友表示，「五年級的都知道賽洛馬颱風最恐怖」、「賽洛馬當年是回馬槍」、「老一輩的都會說是賽洛馬，聽說是南北大縱走，北上後又南下的狂掃」；網友笑稱，「能放假2天的都很強XD」、「原來颱風也可以透露出年紀」。

(中時電子報)