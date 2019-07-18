20171130中天新聞 只是乾妹妹 有張碩文家鑰匙？ 李婉鈺：不方便說

前新北市議員李婉鈺，前年凌晨到前立委張碩文住處猛按門鈴、與鄰居起衝突，還拉扯在場員警密錄器及掌摑警員，昨台北地院對她判刑4月、拘役20日，可易科罰金。李婉鈺今（18日）凌晨在臉書暴走發文，說要組「被惡警檢迫害聯盟」，更嗆「老娘絕不付一毛錢」。

李婉鈺2017年11月29日凌晨，到北市忠孝東路正義國宅，在張碩文住處外，長按門鈴15分鐘，並用力拍打鐵門，李與聞聲制止的沈姓女鄰長起口角，轄區員警林泰安、王重羲到場，李掌摑沈女遭警制止，李拉扯王配戴的密錄器，干擾保存證據，又掌摑王臉部，觸犯妨害公務與強制未遂罪。

儘管李承認妨害公務並請求法官給她緩刑，但台北地院法官認為，案發時李婉鈺身為民意代表，當為眾人的表率，卻未克制自我言行，公然挑戰警察執法公權力，對國家法治及社會整體秩序，造成相當程度的震撼及破壞，沒有宣告緩刑的必要。

昨判決出爐後，李婉鈺表示收到判決書再研究是否提出上訴，不過凌晨她在臉書嗆辣發文：「我要組織一個『被惡警檢迫害聯盟』！#老娘絕不付一毛錢#我被摸胸部被打還要被判刑我現在是在無法治的共產國家嗎」。更說「就去關！老娘為了抵抗惡檢警沒在怕」。

(中時電子報)