高雄市長韓國瑜以44.805%支持度獲黨內初選大勝後，宣示將持續為高雄人打拚，並為中華民國的未來奮鬥。行政院長蘇貞昌昨日（17）痛批：「不了解全力之後怎麼還有餘力去選總統？所以時間上是怎麼安排？倒是準備開眼界！」掀起戰火。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉直言，把拚市政當成拚選舉，就有時間了；蘇不斷在台北黑韓，更形同為韓助選。

韓國瑜表態，身為高雄市政會一心一意拚市政，至於國政及選舉議題，將來則會以書面答覆。蘇貞昌昨日前往中央災害應變中心視察，卻將砲口對準韓國瑜，痛批：「不了解全力之後怎麼還有餘力去選總統？所以時間上是怎麼安排？倒是準備開眼界！」

胡幼偉在臉書發文，諷刺蘇貞昌竟提出這種答案很明顯的問題。胡指出：「1、當你把拼市政和拼選舉當成分開的兩回事，那當然是沒時間；但你把拼市政就是在拼選舉，那不就有時間了嘛！怎麼弄？他7月6日請全台灣的人都來高雄觀光消費，不就弄給你看了嗎？人家是怎麼弄的，你要看嘛！你不看，叫其邁看一下也行啊！」

不僅如此，胡幼偉更指出：「對啊，他是沒時間啊！所以，要靠你在台北拼命黑他，不斷強化他的悲劇英雄形象，幫他拉同情票啊！上次，你幫他弄那個行政院會黑韓影片，不就是很愉快的合作經驗嗎？在這個基礎上繼續合作就對了嘛！怎麼會沒時間呢？他在南，你在北，分工合作嘛！選舉，很難嗎？稍微動點腦子好不好？」

(中時電子報)