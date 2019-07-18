最高法院發言人徐昌錦審判長說明大法庭設計。(林偉信攝)

最高法院法官討論判決的地方。(林偉信攝)

台灣司法新制度終審大法庭制度是為了統一法律見解，避免判決歧異，最高法院發言人徐昌錦審判長也親自導覽，介紹大法庭設備的設計構想與內涵，其中象徵許多司法及台灣文化的元素。

大法庭的天花板太陽造型，代表陽光普照，四周六道光芒，代表六法。所以，所有憲法及法律？議，皆攤在陽光下，在公開透明的法庭上獲得解決。而法庭上的牆面使用台灣景觀石蛇紋石，希望將台灣的產物及文化推展於全世界。

大法庭旁聽席兩側，有雲耳造型的圖案，代表司法同仁應該放下專業的傲慢，多傾聽人民的聲音，貼近人民的感受，體現司法為民的精神，裁判內容才不致於違反常情，偏離經驗法則。

大法庭後方作品描繪黎明的太陽普照大地，象徵法院的公開透明；它的光芒遍臨眾生，也象徵法律的無私，無論性別、貧富、階級或宗教一律平等。

這次大法庭及其評議室整修工程，除了注重機能及設備品質，提供大法庭開庭及評議的活動空間之外，最重要的是，我們還結合台灣本土的文化特色，注入許多人文及司法意涵，充分展現人文、科技、司法與藝術結合的現代意象。

(中時 )