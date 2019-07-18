這或許也算是放馬後炮的一種！塞爾提克總裁安吉18日替肯巴沃克、坎特兩名新加盟球員舉辦記者會，沒想到他竟坦承，早在今年3或4月期間，他就感覺厄文沒有打算繼續留在塞爾提克了，「所以我很清楚球隊即將朝著不同方向前進！」

只是安吉的自爆，或許有些後知後覺，因為早在今年1月，厄文就已開始傳出想要離隊跟杜蘭特聯手，更不只一次批評塞爾提克隊友，擺明不想繼續跟那些人一起打球，最後他在今年自由市場開放首日，就跟杜蘭特攜手跳槽籃網了。

塞爾提克今年夏天不只走了厄文，荷福德也跳槽七六人，安吉表示，得到肯巴沃克加盟承諾之後，塞爾提克曾試圖留住荷福德，可惜當時荷福德已經做好決定，「如果荷福德知道沃克要來，不曉得他是否還會離隊，但這就是自由市場。」

不過安吉隨即找來肯巴沃克與坎特，彌補厄文與荷福德離隊空缺，安吉表示，可以簽下沃克與坎特，是塞爾提克在今年自由市場的「A計畫」，他也提到坎特的重要性，「他在攻守兩端都能提供很大幫助，且具備成為大個子射手的潛質。」

(中時電子報)