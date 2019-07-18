一列由台南開往嘉義的3116次通勤區間電車，今天上午6點5分行經善化與隆田間時，突然撞上一名穿越柵撞的路人，造成民眾當場死亡，一度造成西幹線只能單線通車，經過警方鑑識處理，已經於8點37分恢復雙線行車，總計共影響16列車次，延誤約182分鐘，旅客約5090人。

(中時電子報)