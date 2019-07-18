台鐵通勤電車撞死違規路人 影響5千餘人 09:402019/07/18 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台鐵區間車在台南撞上一名違規路人，造成車次及旅客延誤。〈翻攝FUN台鐵〉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一列由台南開往嘉義的3116次通勤區間電車，今天上午6點5分行經善化與隆田間時，突然撞上一名穿越柵撞的路人，造成民眾當場死亡，一度造成西幹線只能單線通車，經過警方鑑識處理，已經於8點37分恢復雙線行車，總計共影響16列車次，延誤約182分鐘，旅客約5090人。 (中時電子報) #影響 也許您會感興趣 推薦閱讀 台鐵提告 律師卻被日商挖走 01:212019/07/14 社會新聞 硬仗難打 台鐵勿疏忽輕敵 01:212019/07/14 社會新聞 《塑膠股》六輕被指為雲嘉南空汙主因，台塑喊冤 11:422019/07/15 財經 日韓貿易戰 管制範圍若擴大將影響韓半導體出口 11:532019/07/15 財經 台塑：影響雲嘉南空氣品質之來源多元 六輕非主要源頭 14:162019/07/15 財經 人夫沙灘「開腿嚐蜜」 路人羞爆 00:302019/07/16 社會 準颱風路徑出爐 專家曝：這兩種機率最高 12:272019/07/16 生活 輕颱丹娜絲下午生成 恐直接影響台灣 15:332019/07/16 生活 貿易戰影響 發改委首承認企業外遷 但規模不大影響可控 16:132019/07/16 財經 因應今年首颱丹娜絲 災防辦今召開情資研判會議 18:322019/07/16 政治 社會熱門新聞 警傻眼！3男3女性愛趴 3女都是國小生 - 社會 抓到這蛇…就發了 值一輛瑪莎拉蒂 - 社會 就去關！李婉鈺遭判刑嗆：老娘絕不付一毛錢 - 社會 離奇！男屍突張眼：想喝水 復活幾分鐘又死亡 - 社會 17歲女裸體陳屍摩鐵 疑參加性愛毒趴遭4男輪姦 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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