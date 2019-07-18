蔡英文總統當地時間17日赴聖露西亞視察香 蕉出口集貨中心，露國是加勒比海群島唯一出口香蕉到英國的國家，在這人口不到18萬的小國，卻能跟現代化大規模栽培的中南美大國競爭，台灣技術團功不可沒，這個由3名人員組成的小團，為露國香蕉產業撐起一片天。

香蕉生產是聖露西亞非常重要的產業，2001年香蕉出口曾達到5萬公噸，貿易額佔該國出口總產值的46.8％，將近半數，雖然後來因為發展觀光，比重逐年下降，但從事香蕉產業人口仍佔總就業人口逾20％。

這樣的香蕉產業大國，卻在2010年爆發危機，我國駐該國技術團團長鄭仕隆指出，當時露國發現並確認當地香蕉感染黑葉斑病，因為大部分都是小蕉農，無力自行防治，造成病害失控，2011年出口僅剩6000噸，蕉農損失慘重，求助於過去有豐富香蕉出口經驗的台灣。

技術團發現，在氣候變遷的挑戰之下，露國遭受颶風的頻率越來越頻繁，颶風、強風跟強降雨，造成他們香蕉葉斑病嚴重，鄭仕隆表示，台灣協助他們重新建立他們過去數十年來一直栽培的香蕉產業，透過香蕉產量提升計畫，不僅改善葉斑病的危害，還協助增加生產。

究竟聖露西亞的香蕉有何魅力？能夠受到英 國的青睞？他說，因為露國的土壤有的溼有的乾，香蕉普遍長得短小，卻很香甜，正好可供英國學童放進便當盒裡，不用怕太大會吃不完。

鄭仕隆分析，過去一段時間聖露西亞香蕉產業一直拉不起來，一是因為出口賣不出去，必須先保障出口才能建立生產的信心，二是有信心之後，要回來面對病蟲害。

我國技術團建立一套監控機制，從土壤肥力等各方面來改善，藉此降低栽培品質，提升香蕉產量及產能，並且引進台蕉二號的短小新品種，讓蕉樹較不畏強風吹襲。

露國政府農業部長約瑟夫表示，透過兩國緊密合作，2018年即使遭受熱帶風暴科克的影響，露國香蕉出口仍是近5年來最高。

我國技術團表現優異，但事實上，該團曾是世界屬一屬二最小的技術團，成員只有3名，其中技師就有兩名，卻能撐起聖露西亞的香蕉大國。

(工商 )