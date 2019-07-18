大陸全國政協副主席、香港前特首董建華日前表示，對7月立法會遭受衝擊感到心痛，承認是自己任內開始推行的通識教育失敗，令年輕一代變得「有問題」。大陸官媒《環球時報》今天報導，為什麼董建華說到通識教育失敗會如此感傷？因為香港近年來發生的一系列暴力事件表明，年輕人思想變得越來越激進的根源在學校，通識教育成為重要因素之一。

通識教育科2009年正式在香港高中推行，之後列入必考。現在香港學生上大學需要考四門：語文、英語、數學和通識，科目重要性可想而知。通識科包括六個單元，即個人成長與人際關係、今日香港、現代中國、全球化、公共衛生以及能源科技與環境。

報導指出，通識教育科教科書無須送審，造成內容錯漏百出。尤其令人憂心的是，在無統一課本、無標準答案等諸多原因下，通識科逐漸淪為別有用心之人向青少年灌輸政治立場的工具。2013年，教協出版《香港政治制度改革──以「占領中環」為議題》，註明是「公民及通識科教材」，並請到鼓吹「公民抗命」的非法「占中」發起人戴耀廷做顧問。

《環時》強調，同時，教師可自行決定教授內容，加之校方監督缺失，令通識教育變成「教師想教什麼就教什麼」。像曾擔任該聯會主席的中學通識科教師賴得鐘，曾在臉書上載一張寫有「黑警死全家」的照片作為頭像。有輿論稱，這令人更加擔心，他平時就把個人的偏激情緒傳遞給學生，這樣的教師究竟還有多少？

報導稱，2016年旺角暴亂後，社會普遍譴責暴力行徑，香港通識教育教師聯會竟於當年11月發表聲明稱，「通識討論正需要學生兼論正反雙方意見……即使討論暴力抗爭，教育界已早有共識，教師必須秉持中立、為學生提供正反均衡的意見，並需清楚指出法例以及風險所在」。

教育工作者楊志剛批評說，聲明不要求老師指出使用暴力的對錯，卻要清楚指出法例及風險所在；如果沒有風險，例如使用暴力時戴上帽子和口罩，沒有被認出的風險、沒有承擔刑責的風險，就可以心安理得地使用暴力。他質問：「通識教育教師聯會不辨是非，如何能教導學生明辨是非？」

(中時 )