進入7月份以來，隨著氣溫的不斷升高，大陸的雞蛋價格也一路走高。微信公眾號「央視財經」引述大陸農業農村部監測，截至7月17日14時，全國雞蛋批發均價為9.73元（人民幣，以下同）/公斤，與月初的8.36元/公斤相比，漲幅超過16%。

在江蘇常州金壇區的一個菜市場，市民於女士剛剛花8元買了8個雞蛋。於女士說，總歸要吃，就是6塊、7塊也要買了吃，沒辦法。

澎湃新聞報導，江蘇省常州市金壇區菜市場攤主徐群表示，雞蛋6月份開始漲價，從3.8元（每斤）漲到（現在）6元（每斤）。商家拿貨也貴的，5.2元（每斤），所以商家賣到6元（每斤）。再去掉破損，利潤也只有幾毛錢一斤。

從事烘焙生意的高先生，每天都要從菜市場採購大量雞蛋。他說，一筐雞蛋13.5公斤，半個月來價格上漲了20多元。經營成本提高後，作為商家的他深感壓力。

在常州市金壇區某蛋糕店內，店主高華平說，蛋糕價格沒有漲，小區生意都是靠老客戶支持，忽然之間把價格上漲，消費者心理上可能承受不了，只能壓低自己的利潤空間。

在四川仁壽，不少喜歡吃甜品的消費者已經感受到了雞蛋價格上漲帶來的變化。顧客駱睿軒說，之前購買蛋撻是4元一個，現在已經變成了5.5元一個。仁壽縣某蛋糕店的負責人朱斌稱，現在雞蛋成本5元左右一斤，對於烘焙蛋糕行業每一斤成本漲了1.5元左右。

雞蛋價格上漲了，那麼養殖戶的收入有沒有增加？雞蛋價格還會不會繼續上漲呢？

在江蘇常州金壇區，養殖戶滕國富的蛋雞養殖基地有15個大棚，共養殖蛋雞5萬隻。滕國富表示，雖然雞蛋價格一路走高，但對他來說利潤並沒有增多。這是因為一方面天氣炎熱，產蛋量下降，另一方面每個養殖大棚都要用上水循環空調降溫，每天電費約400元，養殖成本有所增加。以前一天產蛋200箱，現在大約180箱左右，如果天氣再熱下去還要少一點。再加上這個電費，算上基本上利潤是持平。

在四川仁壽縣的一家生態養殖場，23萬隻蛋雞分別排列在6棟雞捨內，日產鮮雞蛋13噸以上。最近，他們的雞蛋開始供不應求。該養殖場銷售經理張春梅稱，不少新商家要提前2-3天預訂才能訂到當日新鮮雞蛋。

業內人士表示，近期受季節因素影響，雞蛋供應緊張，是導致雞蛋價格走高的主要原因。此外，豬肉價格的走高也進一步推升了雞蛋價格的上漲。

四川仁壽縣農業農村局工作人員鄭科林認為，由於當前生豬存欄量持續下降，消費者飲食結構方面發生了改變，導致雞蛋需求量增加，價格上浮。

業內人士預計，隨著中秋節及暑假結束返校季到來等因素影響，後期雞蛋價格仍將出現小幅上漲。江蘇省常州市金壇區發改局價格管理科科長馮魯明表示，隨著大、中學校的開學，雞蛋市場需求量將進一步增加，預計雞蛋的價格逐步上漲。

(中時 )