加議員意外洩美在歐洲核武部署地

北約附屬機構4月公開文件，大曝美國在歐洲的核武部署地點，令國際官員震驚，但隨即迅速刪除。

據《軍事時報》（Military Times）17日報導，加拿大參議員戴伊（Joseph Day）代表北約議會國防與安全委員會提出名為「核威懾新時代？現代化，武器管制與盟軍核武力（Modernisation, arms control and allied nuclear forces）」的報告，但卻誤將機密情報寫入，暴露了美國廣泛部署在歐洲約150處的核武地點。其中甚至明確指出，美國部署了反碉堡鑽地核彈B61。

報告中說，這些核彈分別存放在比利時比利時北部的克林恩布洛蓋爾（Kleine-Brogel）、德國的比黑爾（Büchel）、義大利的阿維亞諾（Aviano）與吉地-托雷（Ghedi-Torre）、荷蘭的沃爾克（Volkel）、還有土耳其的因切利克（Incirlik）等6個美國與歐洲基地。

反碉堡鑽地核彈B61-12

這份文件的更新版上星期公開時，雖已將這些地點全部刪除，但原版已引發國際防務圈夠多的注意。

(中時電子報)