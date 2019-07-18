美國前任代理防長夏漢納辭職，白宮15日正式宣佈提名時任陸軍部長、現為代理防長的艾斯培為國防部長。艾斯培在聽證會前提交的117頁書面答覆中，多達60次提到中國大陸，在聽證會上直言中國大陸與俄羅斯對美國的威脅，對此要為衝突做準備，但也強調不希望與伊朗及中國大陸或任何潛在敵手打仗，而是希望通過外交手段解決爭端，不過此需要強大軍力作為後盾。

綜合外電報導，先前被媒體稱為「長期關注中國的老兵」的艾斯培（Mark Esper）出席聯邦參議院軍事委員會提名聽證會時表示，中俄等大國競爭對手對美國威脅愈來愈大，美國必須重新重視培訓、研究與發展，並為高強度衝突做好準備，特別在網路空間領域。他表示，「這要求我們實現軍隊現代化，並利用我們在人工智慧、機器人、定向能量和高超音速等領域的優勢」。

不過被問到關於伊朗在伊朗荷莫茲海峽強硬作為，以及中國大陸可能對台動武，回答說，美國不希望跟伊朗、跟中國大陸或任何潛在敵手打仗，而是希望通過外交手段解決爭端，並表示美國的目標是遏阻戰爭爆發，實現目標的唯一途徑是建立強大、現代化，在各個作戰領域都能力優越的軍隊，「我們的敵手不得不尋求外交途徑作為他們的最佳選項，否則將付出沉重代價」。

對於北京未能放棄對台使用武力，以及中共解放軍增強在台灣附近的演習與行動，艾斯培表達深切關切，若獲提名確認，他將依循台灣關係法，支持對台提供防衛軍備與服務，但也支持維護美國的一中政策。

(中時電子報)