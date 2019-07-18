各科之「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」五項成績標準。

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108學年度指考今天（18日）寄發成績單，並公布各科成績人數百分比累計表，及各科之「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」五項成績標準。上午9時起提供手機簡訊通知成績服務，凡報名資料填寫行動電話號碼的考生，大考中心以0911511467手機號碼，主動發送簡訊通知考生成績，並同步提供網路與電話語音(02) 2364-3677成績查詢服務。

再戰指考，關鍵時刻怎抉擇？

2019大學校院博覽會將於7月20(六)~21日(日)在台北台灣大學綜合體育館(台北市羅斯福路四段1號)舉行。

本屆大學博覽會計有海內外三十二個參展單位所包含國內外計有： 成功大學、交通大學，亞洲大學、中國醫藥大學、東海大學、國立臺南大學、真理大學、南華大學、佛光大學、玄奘大學、台北海洋科技大學、台灣觀光學院、新加坡管理學院(SIM) 、James Cook University、香港城市大學、香港教育大學、UCSI、德國公立威爾道大學、英國University of Warwick、加拿大ILAC、協益國際教育、Chiang Mai University International College of Digital Innovation、Kaplan Higher Education Academy、劍橋國際教育機構、杰夫禮策略行銷管理顧問有限公司、力可科技公司附設蒲思頓文理補習班、台灣知識庫(股)、INTEL、偉文文理短期補習班、精準數位策略行銷顧問、1111人力銀行、得勝者文教參展，建議高二及高三學子可以撥空參觀。詳細展覽資訊請上活動網站查詢。

次外，提醒考生別忘了7月24日上午 9時起至7月28日下午4時30分止，辦理網路登記分發志願。有關大學考試入學分發招生相關資訊請至大學考試入學分發委員會網站或電查詢。

(中時 )