台灣好手陳偉殷18日在馬林魚與教士的比賽中在第8局登板後援，總計僅花8球完成三上三下，終止連3場後援投球失分的危機，自責分率也從原本8.21下修至7.97，而最終馬林魚在教士投手帕達克(Chris Paddack)的壓制下，以2比3吞敗。

馬林魚與教士交手，第4局教士捕手海吉斯(Austin Hedges)瞄準第一顆球就出棒，敲成一發中右外野方向的3分炮，一棒取得領先優勢，靠著這3分一路領先至比賽結束，奠定勝基。

第8局陳偉殷登板後援面對教士後段棒次，主要由速球搭配變化球，總計投1局僅花8球就讓三名打者連續因滾地球出局，最快球速92.3英里(約148.5公里)，自責分率下降至7.97。

而教士的新秀投手帕達克展現強大壓制力，前7局投出無安打內容，直到第8局才被卡斯楚(Starlin Castro)逮中速球揮棒，擊成左外野陽春炮，為本場馬林魚的第一支安打，將比數追成1比3。

馬林魚9局下半力挽狂瀾，教士又突然自亂陣腳，二壘手與游擊手連續發生失誤，讓馬林魚打者輕鬆攻下一、二壘，耶茨(Kirby Yates)連續飆出2K後被敲安打失1分，接著回穩再以三振結束比賽，最終由教士以3比2收下勝利。

(中時電子報)