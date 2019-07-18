快要淪落沒球可打的「魔獸」霍華，最近不斷搶占新聞版面，企圖增加自己續留NBA機會，甚至最近竟然自爆，當年跟「小飛俠」布萊恩一起打球，曾被布萊恩怒罵自己是軟蛋，如今仔細回想當年情景，霍華說：「我現在心中只有感謝！」

回顧2012年夏天，湖人透過跟魔術、七六人、金塊的「四方交易」，才把霍華招募到湖人打球，卻跟布萊恩無法真正搭檔，兩人關係也形同水火，隨後隔年霍華就跳槽火箭，接下來更待過老鷹、黃蜂、籃網、巫師等隊，簡直被丟來丟去。

「布萊恩在評論我時，竟然使用軟蛋這種字眼，我想在很長一段時間，自己一直討厭他這種說法，因為我感覺他誤解了我，」霍華說，「他用軟弱形容我的心態，但我在場上打得很強硬，然而身邊的聲音都在說我太軟，讓我感到很討厭。」

直到現在，霍華總算體會到布萊恩對他批評當中的深意，「每個人都在不同時間點展現不同的成熟度，到了現在我才明白布萊恩說那些話的含意，當時我對他所處層級一無所知，所以現在回想起來，我的心中只有對於布萊恩的感謝。」

隨著先前才被巫師換到灰熊，然後馬上又被灰熊釋出，34歲的霍華如今呈現失業狀態，所以最近才會頻頻發表一些言論，企圖吸引球隊招募目光，除了坦承當年被布萊恩怒罵軟弱算是理所當然，最近他也爆出自己並非同性戀的話題。

(中時電子報)