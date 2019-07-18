有關日韓徵用工賠償訴訟問題，日本要求南韓依照日韓協議召開第3國委員的仲裁委員會，18日是完成召開仲裁委員會必要手續的最後期限，韓國恐不打算回應。日本除了將持續要求南韓提出解決對策外，還考慮採取對抗措施，並向國際法院提告。

有關2戰時日本企業徵用韓國工人的問題，日本政府主張，賠償問題已依據《日韓請求權協定》獲得解決，故要求南韓根據協定展開協商，希望日韓兩國今年5月各任命委員召開仲裁委員會，但韓方並沒有回應，也沒有任命委員。

日本7月19日又要求南韓，由雙方指名第3國委員出面召開仲裁委員會，18日是兩國選定第3國委員的最後期限，南韓總統府的高官表態指出，南韓不會回應。

日本官房副長官西村康稔17日表示，「日本的立場不變，強烈要求韓方盡早採取包括改正違反國際法的狀態等適當處置，並履行協定上的義務因應仲裁。」

日本7月起態度變強硬，對南韓半導體原料等加強出口管制，使日韓關係更進一步惡化，一般預測兩國對立關係很可能會長期化。

(中時 )