常常覺得容易疲倦、怕冷、身體代謝速度變慢，還變胖嗎？研究指出，這些症狀通常是因為身體缺乏「碘」，這種情況會導致甲狀腺功能低下，嚴重的話恐造成腦損傷，甚至阻礙兒童發展。

全球約有20億人受到「碘缺乏病」（IDD）的威脅，特別是在歐洲、非洲和部分亞洲地區最為嚴重。根據國民健康署公布的調查，全台有五成二的民眾缺乏微量元素碘，碘是維持身體健康和甲狀腺功能的必備物質，由於人體無法自行產生碘，所以飲食是唯一的攝取來源。

國外健康網站《healthline》報導，碘可以從下列三大類食物中攝取：

1. 乳製品：起司、牛奶、冰淇淋和優格

2. 豆漿和醬油

3. 海鮮：魚類、貝類和海藻（紫菜和海帶）

醫師表示，當身體缺碘最常見的症狀是甲狀腺功能低下和甲狀腺腫大，還有一些症狀包擃身體代謝速度變慢、變胖、怕冷、容易疲倦、認知低下、掉髮等，尤其孕婦要特別注意，缺碘可能導致流產、早產、生出畸形兒，也可能造成嬰兒智力低下或其他發展問題的風險。由於碘透過尿液從體內排出，因此尿液檢查是最有效的診斷方法。

(中時電子報)