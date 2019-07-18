中西區郡王里孳生源，屋主今天僱用機具將全部拆除整理。(曹婷婷翻攝)

台南市本土登革熱病例18日新增1例，這名住在中西區開山里的70歲婦人並無發燒等症狀，因開山里被鎖定為疫情熱區，7月2日針對確診案例居住地和活動周邊進行擴大採血，婦人接受採血，16日進行二次採檢，今天宣布確診，由於婦人採血發現IGG陽性代表身體已有抗體，懷疑4年前也可能感染。

新增中西區開山里本土登革熱病例為70歲婦女，無業、具慢性病史、無出國旅遊史，因為住家跟第2、3例很近，7月2日至大埔福德祠擴大抽血站進行NS1快篩抽血，期間無不適症狀、無就醫，因首次抽血報告未確定，須再採檢，16日進行二次採檢，並於7月17日判定確診。

第11例個案自7月1日起，除開山里住家外，曾至東菜市場、六合境仁厚境福德祠、復興公有市場等地區活動，與前2、3例的生活史均重疊，前述地區皆已於7月3日及7月6日同步執行戶內外化學防治完畢，17日上午再次針對個案居住地周圍執行孳生源清除，昨晚已至個案住家按壓噴霧罐進行防治。

第9例左鎮老翁基因病毒比序出爐，證實跟目前10起本土登革熱病例都一模一樣，研判可能是有民眾身上帶著病毒，到左鎮玩後被蚊子叮到，將病毒帶往左鎮。登革熱防治中心已在左鎮當地進行化學防治，蚊子再咬到人的機會就更少。針對左鎮老翁住戶周邊家戶追蹤、採血，目前都為陰性。

昨日高雄一名60多歲確診男子曾於7月13、14日回老家，在七股區大埕里、西港區中州里活動史，登革熱防治中心今將針對活動地擴大孳生源清除及噴霧罐化學防治。

昨天另外發現中西區郡王里有一大型孳生源處，環境髒亂，經區長、里長現場勸說行為人協調後，屋主今日會雇用機具全部拆除整理。鑒於接下來可能會有豪大雨，提醒民眾請注意收捲遮陽帆布時要小心不要成為孳生源，登革熱防治重點就是清除孳生源，不要有積水容器，讓蟲卵有孵化成孑子的環境。

(中時 )