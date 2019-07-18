日本「上錯菜餐廳」聘失智長輩當服務生，喚起各界關注失智議題；台南則有「時光機便當」，銀同社區3位失智症奶奶和志工一起製作、享用便當，每周三對外販售，開辦近1年，訂單穩定成長，奶奶們從忘記加調味料或忘記關火，到現在越來越上手，「時光機便當」宛如帶著失智長輩搭上時光機重新尋回成就感。

銀同社區里長鄭雀燕發現社區長者失智比例年年升高，去年利用「台南市社造計畫」推動「時光機便當」，透過共作共食、互相陪伴，讓失智長者走出家門，增進與社會互動機會。

「時光機便當」採預約訂購制，由3位輕度失智症長者搭配4位社區志工製作，銀同社區透過「時光機便當」計畫進一步發展「食光機便當儲蓄簿」，類似「時間銀行」概念，參與活動者可將服務時數登錄於該手冊，未來，若有相關服務或資金需求，可由儲蓄簿兌換相應服務點數，透過共助互助模式，也可為自己及親人先「存老本」，為未來老化預作準備。

失智症長輩一開始很容易忘記已做過的事，可能有時忘記加調味料、有時則是已加過調味料又再加一次、或者是忘記關火等等諸多小狀況，導致有志工反應不如讓失智症長輩休息，交給其他人備餐更有效率，但鄭雀燕里長努力溝通，讓大家了解「共助互助」重要，也在操作過程中逐步完備相應模式，她說，目前1位失智症長者配2位長者或志工即可流暢運作。

鄭雀燕說，一位平常熱心服務的志工奶奶去年確診失智症後，往日曾由她服務過的長者紛紛伸出援手，陪她回診、參加社區活動，讓這位失智奶奶維持一定生活品質，這也讓她更堅定施行時光機便當計畫，讓愛轉動。

(中時 )