大考中心，今上午舉行記者會公布108學年度指考各科5標，國文科鑑別度近5年比較表。（王雅芬攝）

大考中心，公布英文科鑑別度近5年比較表。（王雅芬攝）

大考中心，公布歷史科鑑別度近5年比較表。（王雅芬攝）

108學年度指考今上午公布各科成績人數百分比累計表，及各科之「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」五項成績標準。文組：國英頂標近五年最高，歷史最低，數乙及地理科鑑別度高得分是關鍵。數理組：數學甲及物理頂標近五年最低。108新課綱將實施，未來指考命題趨勢著重考生素養及鑑別度。上午9時起提供手機簡訊通知成績服務，凡報名資料填寫行動電話號碼的考生，大考中心以0911511467手機號碼，主動發送簡訊通知考生成績，並同步提供網路與電話語音(02) 2364-3677成績查詢服務。

5選4亂象，再戰指考，關鍵時刻怎抉擇？

2019大學校院博覽會將於7月20(六)~21日(日)在台北台灣大學綜合體育館(台北市羅斯福路四段1號)舉行。免費參觀，本屆大學博覽會計有海內外三十二個參展單位建議高二及高三學子可以撥空參觀。詳細展覽資訊請上活動網站查詢。

次外，提醒考生別忘了7月24日上午 9時起至7月28日下午4時30分止，辦理網路登記分發志願。有關大學考試入學分發招生相關資訊請至大學考試入學分發委員會網站或電（06-2362755）查詢。

(中時 )