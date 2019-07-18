以《加油！金順》走紅的42歲韓國男星姜至奐，靠暖男形象吸引不少女性粉絲，不過日前卻爆出酒後在家性侵猥褻2名女工作人員，隨即被警方逮捕，說詞反覆的他，從裝傻、說謊到認罪，現更傳出當晚警方到他家時，他竟在嗨唱KTV，詭異反常行為被懷疑吸毒。

姜至奐日前在家喝酒後，對2名女工作人員伸狼爪，性侵A女後還對B女性騷擾，其中A女傳訊息向友人求救，自己在姜至奐家喝酒卻遭囚禁，友人趕緊協助報警，隨後他遭逮捕，不過一開始他稱喝醉了，什麼都不記得，否認犯案，但被害人律師透露，姜至奐雖說喝醉，但警方到時，是他引導警方走到被害人所在房間，意識清楚，而之後也從被害人身上驗出他的DNA，確認有發生性行為。

姜至奐說詞反覆3天後，才透過律師認罪，警方依性暴力、猥褻罪將他函送法辦，經紀公司也以「失去信賴」為由和他解約。據SBS電視台報導，現姜至奐除了涉嫌性侵外，還出現案外案，警方抵達他家時，發現他在嗨唱KTV，加上其中一名被害女遭性侵時，另一人極力阻止，姜至奐都沒有任何反應，種種詭異反常行為，讓警方懷疑他吸毒，決定做藥物篩檢，確認他有無毒品反應。

(中時電子報)