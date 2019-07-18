20190717中天新聞 不要命！？颱風來襲 宜蘭衝浪勝地民眾硬要衝

昨（17日）清晨5點30分，氣象局發布丹娜絲颱風海上颱風警報，但仍有衝浪客在宜蘭烏石港下水，遭海巡勸阻。有網友在PTT發文，自稱是烏石港衝浪客，說昨天的海況對有經驗的浪手來說「不是很危險」，更說「颱風浪是大多數浪手所嚮往的」。

不過這位網友發文立刻遭眾人吐槽，另一名自稱「待在海上一段時間過」的網友，以前輩的身份奉送這位小老弟4個字：不要鐵齒。

網友《shaco5566 (shaco)》昨晚在PTT發文說自己「就是今天那個烏石港衝浪的」，他表示「就一個衝浪多年的人觀點來看，能不能玩，我絕對比不衝浪的人了解， 包括潮汐、海象、海流……對我而言，這並不是『很危險』，事實上今天浪況在大多數玩家，我指的是玩了一段時間的浪手而言。」

更說「颱風浪是大多數浪手所嚮往的，除此之外在台灣幾乎找不到兩公尺以上的浪了，就跟把妹一樣，搭訕一個大正妹失敗的機率一定比較高，但我想大多數人還是會選擇衝一發，被打槍一定會被笑 但沒必要冷嘲熱諷嘲笑別人去把妹」。

不過他的說法很快被眾多網友打臉，另名網友《sean12345678 (風)》說他也待在海上一段時間過，「特別喜歡教妹子衝浪，看著妹子翹翹的屁股，幫她們推板子一點都不累了。」、「可是，待得越久，越知道不要鐵齒、不要鐵齒、不要鐵齒」。

《sean12345678 (風)》更勸《shaco5566 (shaco)》：「造成別人麻煩時，就低調一點，不要一副自己很有理，Everything is under control的樣子。You control nothing，ok？被人家念，就乖乖接受。以後有機會，你還是會去衝的，不是嗎？」。

網友盛讚《sean12345678 (風)》發言「中肯」，紛紛留言表示：「說的好 做電的電不死新手 因為新手會怕…每次被電死的都是老師傅 自以為斷電了」、「這種這麼愛衝就讓達爾文來決定就好」、「人家水行俠 管這麼多 不過這篇觀念正確 出事了也別浪費社會資源 自找的」。

(中時電子報)