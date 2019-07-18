PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

台北市長柯文哲多次在民調中，穩握約25%支持度，卻始終未鬆口表態，被視為左右2020總統大選關鍵。柯與總統蔡英文同獲年輕選民青睞，卻也因支持者高度重疊，面臨尷尬窘境。網友直言，自己過去還會看柯逐字稿，護航是媒體斷章取義；但柯最近諸多言論，不僅打自己臉更打粉絲臉，對蔡的一翻論述，更是讓粉絲情感受傷大崩潰！

網友在PTT論壇發《我真的崩潰了》一文，表示以前每當柯文哲遭抨擊，他都還能看逐字稿，為柯護航說「都是媒體斷章取義」；但柯最近幾個政策跟言論，真的是「舉球被殺」，如大彎北就地合法，就證明他也打不過既得利益者。

該網友進一步指出，柯文哲這次的訪談更慘。柯在回答「這場選戰有你跟沒有你有何差別」提問時，直言：「本來以為是賴清德跟韓國瑜出線，大打統獨大戰，互相丟泥巴。如果現在我退出戰場，蔡英文會往中間路線靠；現在有我卡中間，她很難往中間靠。」

對此，發文網友激動大罵：「柯文哲認為他不在蔡也會走中間路線，只是你卡住不讓他過來？你幹嘛這麼說？唉拜託！我認為柯文哲你的才是中間路線蔡英文不是耶！根本打臉我，我怎麼接受得了！」

(中時電子報)