台北市長柯文哲連日來對民進黨炮火全開，今天二度痛罵行政院長蘇貞昌「不要臉」。（北市府提供）

台北市長柯文哲連日來每天都對民進黨重炮嗆聲，今天他受訪時，不但再嗆蔡英文總統做不好，還二度怒罵行政院長蘇貞昌「有夠不要臉」！

由於柯文哲還未鬆口選不選2020，但許多針對藍綠參選人的發言內容、全台灣走透透的行程，仍被外界解讀是「參選起手式」，蘇貞昌對此表示，柯文哲去年曾講過，若順利連任市長，也會支持蔡英文尋求連任，頗有暗示柯不該打臉自己的意味。

結果，柯文哲今重炮反擊蘇貞昌說，2018選舉之後，尤其又發生葛特曼事件，現在蘇貞昌這樣講，只能說實在是有夠不要臉！語畢，柯又忍不住再說一次，「我也不客氣反擊，有夠不要臉！」並稱自己不是要對民進黨全面開戰，而是「禮尚往來」。

柯文哲接著表示，之所以在專訪中提到「怨恨蔡英文」，是因為我們都有給民進黨機會嘛，好好幹，結果韓流會出現，是有那個大環境（原因）的，為什麼人民會有這麼深的怨恨感？這是蔡英文執政要去思考的題目。

柯文哲也回應蔡英文「每個人都應該在自己崗位上好好做事」這番話，痛批「今天如果蔡英文把她總統工作做好，會出現這些事情嗎？會出現韓流嗎？所以第一個要回答的是，你總統都沒做好了！」

他並再度以世大運時的經驗為例說，東亞青運不是被取消掉了嗎？台灣國際局勢就是這樣，今天所謂妥協，若沒有妥協，妳有辦法用中華民國總統身份上去開幕嗎？這大家明講。台灣就是很不幸，位置就是長在這、歷史時間空間就是這裡，這也不是我們要的，但在這樣大環境下，我們要儘量去維護我們的主權跟權益，2017年妳蔡英文用中華民國總統身份上台去開幕，妳以為是怎樣？

最後，柯文哲表示，他自己就是這個調調，只是恢復自己原來的樣子而已，並非什麼參選起手式，而是「我已經霍出去了！」沒有說一定要怎樣，但至少自己還是務實、實事求是，當市長任內貪汙、弊案都少掉，哪像慶富案、兆豐案一樣在發生。他也指出，目前民進黨對他不留情，「PTT上1450（指網軍）我看也知道，但就當促進產業發展吧！」

(中時 )