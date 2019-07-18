為提升市府員工對於公務機密維護的觀念並保護員工，新竹市政府陸續辦理6場次系列宣導活動，近日並公開簽署「保密協定」，讓市府員工都有足夠的保密觀念，以順利執行市政工作。（陳育賢攝）

為提升市府員工對於公務機密維護的觀念並保護員工，新竹市長林智堅今年要求政風處加強推動公務機密維護措施，半年來除已辦理6場次系列宣導活動，近日並公開簽署「保密協定」，讓市府員工都有足夠的保密觀念，更順利執行各項市政工作。

市府政風處指出，近半年來已邀請新竹地檢署檢察官及多位專業講師針對「主管層級同仁」辦理4場次講座，另也針對「收發及傳遞公文同仁」辦理2場次宣導，透過有效分眾、量身訂做客製化宣導課程，期使市府職員能確實吸收自身執行公務時所需機密維護相關知能，避免因缺乏法律觀念而誤觸法網，得不償失。

為彰顯市府全方位推動機密維護的決心，祕書長陳章賢也於近日與政風處長廖錦旌、行政處副處長許智堡以及在新竹地檢署檢察官黃依琳察官的共同見證下，舉行「員工保密協定公開簽署儀式」，由行政處總收發同仁陳玉燕代表簽署「市府暨所屬機關（單位）員工保密協定書」，藉由基層同仁的公開簽署象徵全體員工宣示恪遵相關保密規定，展現公務人員執行公務時的嚴謹態度。

陳章賢指出，每位員工在機關裡都是不可或缺的小螺絲釘，做好保密的工作才能使機關這個大機器順利運行，基於實務上公務洩密事件的發生，多半是因為缺乏保密觀念，或不法人士的惡意竊取，例如最近銓敘部就發生了59萬筆個資外洩的案子，對機關聲譽造成重大傷害，不可不慎。

依現行保密規定，若是在傳遞公文過程中，遺失了重要的卷宗資料，或洩漏了尚未公開的政府資訊將擔負重大的行政或刑事責任，因此市府同仁應將保密觀念融入生活並落實在工作中，更重要的是務必確實遵守「檔案法」、「文書處理手冊」及「公務員服務法」等相關法令規定，如此才能在公務生涯中常保安康。

黃依琳則表示，時常有公務員為求「方便」或是「人情壓力」違反業務上應遵守的機密而付出法律制裁的慘痛代價，身為公務機關的一員，應時時謹記保密原則，免於違法上身。

廖錦旌也表示，廉潔向來是市長林智堅的施政核心價值，市府一直以來皆秉持這個理念，積極推動各項廉政工作，更透過全方位的分眾宣導，使市府各階層員工得以依循相關規範安心執行勤務，市民對市府也會更加信賴，讓新竹市成為廉潔透明的宜居城市。

(中時 )