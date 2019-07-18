臉書粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」也貼出往事砲轟民進黨。（擷取自鳳凰花護民主市政監督聯盟臉書）

前總統馬英九日前出席「台灣與民主的距離」研討會，對於蔡英文總統到美國哥倫比亞大學發表演講時談及台灣民主，「憑良心講，我聽了之後覺得兩個字『噁心』」。臉書粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」也貼出往事砲轟民進黨。

馬英九日前表示，聽到蔡英文在美國演講提到台灣民主，覺得噁心」。他直言，蔡在台灣把公投關進鐵籠，卻好意思在國外說自己是民主捍衛者，這不是虛偽、欺騙嗎？

臉書粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」在臉書表示，民進黨修公投法掐死直接民主、民進黨修國安法推動綠色恐怖、民進黨政治黑手摧毀大學自治，蔡英文竟敢自稱是「民主捍衛者」。該粉專怒轟「獨裁者蔡英文有資格談民主嗎？」

對此，有些網友認為「原來為民主奮鬥的目的，不過是把白色恐怖換成綠色威權罷了」、「她最有資格趕快下台」、「從她嘴裡說出民主 簡直是污辱民主」。

(中時電子報)