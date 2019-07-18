文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書發表選戰觀察，針對綠營替國民黨戴上「不敢反共」的帽子，反制之道則是直搗民進黨的死穴，也就是「不愛中華民國」！「假愛台」。參選總統的高雄市長韓國瑜用中華民國的國家認同造勢，來猛打民進黨，是正確的套路。

胡幼偉說，台灣這個地方，有趣點就在於，這裡是「台灣」，但也是「中華民國」！所以，按理說，愛台灣，應該就也要愛中華民國才對！民進黨經常強調愛台灣；但民進黨不能、也不敢，或甚至拒絕說「我愛中華民國」。因為，民進黨有一塊台獨的神主牌脫不了身！ 民進黨的國家認同，是「台灣國」，不是「中華民國」！

胡幼偉認為，「不愛中華民國」，就是民進黨的死穴！對準這個死穴往死裡打，就能凸顯民進黨沒有在這裡繼續存在或執政的正當性。因為，這裡，有雙重身分，這裡，是台灣，也是中華民國。愛台灣卻不愛中華民國，就變得很詭異，很矛盾，是「假愛台」；特別是要來選中華民國的總統，就顯得更怪異，更沒有正當性！

胡幼偉指出，用「不愛中華民國」做民進黨的死穴，還有另外一個好處。那就是，因為老共不承認中華民國，老共也不愛中華民國、更不想看到中華民國國旗，所以，國民黨強打「中華民國牌」，一來可以在「不愛中華民國」的事實上，建構民進黨與老共的共通性；二來，因為老共非常不愛中華民國，所以，國民黨最愛中華民國，當然就有了反共的事實根據，可以順利摘掉民進黨硬給國民黨戴上的「國民黨不敢反共」的大帽子。

胡幼偉提及，韓國瑜用中華民國的國家認同造勢，來猛打民進黨，是正確的套路。國民黨的競選口號應該是：「民進黨，你敢愛中華民國嗎？」或是「國民黨愛中華民國；民進黨不愛中華民國！」韓應該要定位明年的選舉，是一場愛不愛中華民國的檢驗。因為，這就是民進黨的死穴！

(中時 )