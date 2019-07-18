國際詐騙集團有新型態，法務部調查局發現韓、日等國的詐騙集團利用手機簡訊散布惡意程式，竊取個人資訊及Apple ID帳號密碼後，再從手機中的電子錢包等行動支付工具竊取財物，或假冒他國金融機構或宅配網站詐騙民眾，目前台灣尚無受害者，調查局呼籲民眾手機收到不明簡訊時，不要隨意點擊超連結或安裝應用程式，以免遭受惡意程式感染。

這種新型態的國際詐騙手法始於韓、日，經兩國的執法機關調查，發現惡意網站來自台灣，於是向調查局協調移除，調查局追查過程中，發現網站申請人為大陸人士，而且網站內列有台灣宅配業者，研判詐騙集團已經計畫詐騙台灣人士，因此提出呼籲、提醒。

調查局發現，詐騙集團的惡意程式大規模發送詐騙簡訊到手機用戶，目的是欺騙民眾使用智慧型手機在釣魚網站輸入Apple ID帳號密碼，或安裝惡意程式於Android手機，藉此竊取個人資訊及從事其他惡意行為，再將詐騙簡訊轉發給通訊錄聯絡人，伺機擴大進而感染其他手機用戶。

目前日本受害者是接獲佯裝宅配物流業者的手機簡訊，通知貨物送達地點無人應答，誘騙民眾安裝惡意程式以確認貨物遞送狀態。韓國則是接到佯裝金融借貸機構的手機簡訊，誘導民眾安裝惡意程式以獲取優惠借貸利率，等到手機遭受感染後即進一步實行詐術。韓國金融監督局統計，2018年電話詐騙共造成約4400億韓元損失，平均每日有134個電話詐騙受害者，損失較前年增加82.7％，是為歷年最高，結合手機惡意程式的電話詐騙氾濫，是主因之一。

調查局指出，由於手機電子錢包等行動支付工具發達，如果民眾不慎被植入惡意程式，詐騙集團可能利用行動支付工具竊取財物，並進行其他詐騙，因此呼籲民眾手機收到不明簡訊時，千萬不要隨意點擊超連結或安裝應用程式。

(中時 )