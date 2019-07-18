台北市長柯文哲接受專訪時分析高雄市長韓國瑜將出馬參選2020，直言「可怕」，還說韓水準沒有很高，讀的書只夠做北農總經理，當國家總統還差得遠。此話一出引發討論，柯昨天先是解釋，民進黨選舉技術強，一方面也是韓國瑜不耐打，「不像我們清白從政，如果藍綠一對一打，選舉會打得很慘烈」；今天他又再度解釋，是指很多準備都做得不夠，連他自己都準備不夠。

「我都覺得我準備得不是很好，更何況是他（韓國瑜）？」柯文哲指出，以前台灣的總統為什麼民選的做不好，就是沒有好好訓練，以前跟李登輝總統聊天時，李跟他說，剛當市長時，每天下班發現蔣經國已經在家等著，兩人把今天裁決的事情拿出來一條條討論，所以李登輝曾經說自己是蔣經國學校最後一個畢業的學生。

柯文哲強調，坦白講，很多東西要準備，不認為韓國瑜是準備夠充分，「我都覺得我準備不是很好，更何況是他？」

(中時 )