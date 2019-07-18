新竹市明湖路1處社區大樓外牆磚面剝落，造成1樓8具瓦斯表被擊毀，消防員到場拉起封鎖線。（徐養齡翻攝）

外牆磚面剝落，造成1樓8具瓦斯表被擊毀。（徐養齡翻攝）

新竹市明湖路1處社區，17日下午疑因高處磁磚剝落，砸中1樓外懸式的8具瓦斯表，2台停到樓邊躲颱風的的轎車也慘遭波及，前擋風玻璃幾乎報銷，幸好未傷及路人，但仍造成瓦斯輕微外洩，據悉該社區無管委會，車主求償恐困難重重。

丹娜絲颱風來襲，雖尚未對台帶來災情，明湖里部分居民擔心愛車受損，趕在陸上警報發布前，先將車輛開到社區大樓旁躲避強風豪雨，不料大雨未來，樓面磁磚竟像下起紅磚雨，造成停在下方的車輛受損嚴重，就連瓦斯表也直接遭「擊落」，可見撞擊力之強。

明湖里長林汶蓉事發後第一時間到場查看，趕緊連絡中油廠商及消防隊到場協助處理，初步偵測瓦斯濃度，發現有輕微瓦斯外洩情形，晚間8時許更換8具瓦斯表，並安排管線檢測，現場也拉起封鎖線，以防磁磚繼續掉落砸傷路人。

林汶蓉表示，社區大樓為10層樓建物，此次疑似從高到低樓層都有磁磚剝落，確切原因待釐清，2部停在樓下的轎車，從前擋玻璃到車身都有受損，不過因社區無管委會，求償方式恐需進一步法律諮詢。

她說，該棟社區大樓屋齡約20年，過去也曾發生過局部磚面剝落情形，但未造成其他毀損，此次可能是車主擔心颱風來襲，先將車開到大樓旁躲避，不料竟遇到紅磚雨，案發後已請鄰近停放在路邊的車輛移車，以防類似狀況再次發生。

(中時 )