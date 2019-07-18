2019年7月8日至7月12日，由大陸科技部海峽兩岸科學技術交流中心和廈門市科學技術局主辦，廈門科技交流中心和廈門青瓦投資管理有限公司承辦的“2019年兩岸創新創業研討會”在廈門成功舉辦，兩岸科技界學者、風險投資家、創業導師、眾創空間負責人及創業團隊共300餘人齊聚一堂，共同參與探討發展機遇，交流前沿技術，分享創業經驗並進行技術交流和資本對接活動。

本次論壇邀請了大陸科技部火炬中心國際合作處磨坦處長、中國文化大學推廣教育部副教授郭建良、聯想之星創業聯盟秘書長梁楠、中科院深圳先進技術研究院姜青山研究員等兩岸嘉賓發表了《科技創新支撐高質量發展》、《平臺經濟下成功創業的新思維》、《賦能創業 陪伴成長──打造新型雙創生態圈》、《從0到1，人工智慧教育創新》等主題演講。

此外，今年論壇還新設立了“圓桌討論”，由廈門青瓦孵化器董事長劉劍鋒主持，邀請包括臺灣淡江大學資訊傳播學系系主任陳意文、迅雷網路集團副總裁王元、新竹交大天使投資顧問林育竹、廈門科技產業化集團常務副總經理方永松、Fast Track跨境加速器聯合創始人許雨婕在內的兩岸嘉賓就“用創新賦能可持續的產業未來”這一主題展開深入交流。〝研發創新是企業成長的能量，IP佈局是企業成長的基石！如果發明專利能夠透過AI判讀診斷，進一步地協助企業迅速地將本地發明專利轉換成申請國際發明專利並透過專家的複合優化，將大大地提升國際競爭力。〞新竹交大天使投資顧問林育竹告訴記者。

青瓦孵化器董事長劉劍鋒表示，為了讓參賽的團隊有更深的交流與互動，今天特別舉辦了〝兩岸創業青年帆船邀請賽〞，主辦單位的用心，以及廈門的碧海藍天，都讓研討會的嘉賓及創業團隊留下深刻的印象。

(中時電子報)