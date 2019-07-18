架抽水機防淹水 騎士撞上重傷 11:092019/07/18 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 雲林縣口湖鄉機車騎士撞上大抽水管重傷。（民眾提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣口湖鄉機車騎士撞上大抽水管重傷。（民眾提供） 雲林縣口湖鄉蔦大排防汛道架抽水機，大抽水管橫跨馬路，一機車騎士撞上大抽水管重傷。（民眾提供） 為防颱風大雨，雲林縣單位調派移動式抽水機架設在低漥地區，準備抽水，7月17 晚間 8點半左右，口湖鄉水井村蔦松大排防波汛道，一年約18、9歲機車騎士撞上抽水機大水管，傷重送醫，有網友稱是標示不清肇禍，希望以後能把大水管換成明亮顏色，但水利單位表示，防汛道是防汛專用，不是一般道路，一般人車不可行駛。 水利單位上午派人勘察現場，有人討論是否爭取國賠，但由於該路非一般道路，能不能爭取到國賠，可能還有有待進一步釐清及認定。 (中時 ) #水管 #單位 #抽水機 #大水 #國賠 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園金牌水質認證 23單位過關 04:102019/07/15 地方新聞 熱低壓進逼 水利署提前因應 11:552019/07/16 財經 彰芳、西島離岸風電環差 專案小組初審過關 12:422019/07/16 生活 七下八上防大水 陸抗洪部隊就位 04:092019/07/17 焦點新聞 因應丹娜絲 台南獨步全台首開災變中心 10:362019/07/17 生活 颱風逼近 翁章梁17日視察嘉義東石最大抽水站 18:392019/07/17 生活 颱風丹娜絲來襲 桃市運用科技防災 18:462019/07/17 生活 輕颱丹娜斯東移 新竹市明天正常上班上課 20:162019/07/17 生活 社會熱門新聞 抓到這蛇…就發了 值一輛瑪莎拉蒂 - 社會 人妻冰箱驚見「乳白液體」 竟是小三的母乳 - 社會 台南七股嚴重車禍 8人受傷送醫 丈夫睡同事 女教師帶人抓姦反被... - 社會 警傻眼！3男3女性愛趴 3女都是國小生 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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