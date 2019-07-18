雲林縣口湖鄉機車騎士撞上大抽水管重傷。（民眾提供）

雲林縣口湖鄉蔦大排防汛道架抽水機，大抽水管橫跨馬路，一機車騎士撞上大抽水管重傷。（民眾提供）

為防颱風大雨，雲林縣單位調派移動式抽水機架設在低漥地區，準備抽水，7月17 晚間 8點半左右，口湖鄉水井村蔦松大排防波汛道，一年約18、9歲機車騎士撞上抽水機大水管，傷重送醫，有網友稱是標示不清肇禍，希望以後能把大水管換成明亮顏色，但水利單位表示，防汛道是防汛專用，不是一般道路，一般人車不可行駛。

水利單位上午派人勘察現場，有人討論是否爭取國賠，但由於該路非一般道路，能不能爭取到國賠，可能還有有待進一步釐清及認定。

(中時 )