面對聯盟當前瀰漫「抱團」文化，前湖人傳奇球星「俠客」歐尼爾18日展現老派風格表示，「這些球隊我都不會加入，我來自一個球員熱衷競爭年代，所以我會先等他們抱團，然後加入一支需要我的球隊，教他們怎麼擊敗超級強隊！」

歐尼爾的這番話，無疑是在嘲諷包含詹姆斯、安東尼戴維斯、里歐納德、保羅喬治、杜蘭特、厄文等頂級球星，先前爭著同隊打球的抱團行為，但在他生涯拿下4次總冠軍，其中3次是跟「小飛俠」布萊恩攜手拿下，1次則跟韋德聯手。

不過如今位居洛杉磯的湖人與快艇，分別因為詹姆斯和安東尼戴維斯在湖人聯手，以及里歐納德、保羅喬治同時加盟快艇，成為下個球季奪冠的兩大熱門球隊，也展現如今球員不再陷入被動處境，而是變成球員自行選擇未來的無奈趨勢。

但被問到新球季湖人和快艇誰的戰績更好，歐尼爾毫不猶豫回答，「我必須支持湖人，洛杉磯一直是激勵人心的城市，新球季能在這座城市打球，更是令人興奮，但是我的心永遠屬於湖人，終生都心繫紫金戰袍直到我死去的那一天為止。」

(中時電子報)