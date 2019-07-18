釀酒人強打葉利奇(Christian Yelich)面對自己非常尊敬的賽揚獎左投凱寇(Dallas Keuchel)，6局下轟出陽春炮，為本季第34號全壘打並追平貝林傑，兩人暫時並列大聯盟全壘打王。賽後葉利奇也笑說良性競爭讓兩人成了「半朋友」，也不忘誇讚貝林傑是一名偉大球員。

葉利奇與貝林傑的全壘打競爭是今年大聯盟的熱門話題之一，昨天貝林傑率先達陣34號全壘打後，葉利奇今(18)日對戰勇士的比賽也不落人後，從季中剛轉隊的大鬍子凱寇手中敲出陽春炮。而另一地道奇還在比賽中，若貝林傑也開轟，將會是兩人第11度同天敲出全壘打。

葉利奇前2次面對凱寇都遭到三振，先前曾和菜鳥隊友日浦克斯坦(Keston Hiura)透漏對他的崇拜，「我記得他曾在季初時跟我說，『我不認為我的職業生涯能從凱寇手中將球打出去。』我回他很快就有機會的，果然他今天將球送到了中外野，他真的很了不起。」日浦克斯坦賽後表示。

就連釀酒人總教練康索(Craig Counsell)也認為兩人的全壘打競爭很有趣，並認為和葉利奇競爭的事都會激勵他做的更好，不過葉利奇和貝林傑兩人沒有太多激烈的火花，就像兄弟較量般良性競賽。

葉利奇認為現在就關注有些言之過早，「我們沒有特別在意對方，不過在過去一年裡，我想我們成為了一種『半朋友』，就像朋友般彼此競爭，而他(貝林傑)是偉大的球員，他的成績令人難以置信，現在只要持續等待，看接下來會如何發展就好。」而最終釀酒人以5比4險勝勇士。

(中時電子報)