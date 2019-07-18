藝人安以軒與澳門百億CEO陳榮煉結婚2年多，3月宣布懷孕喜訊，今正式在臉書宣布迎接兒子66來到人世，稍早更在臉書曬出兒子照片，並用婚戒套住兒子腳ㄚ，興奮表示：「一起朝著幸福走下去吧」，字句透露出初為人母的喜悅。

安以軒近日產下兒子66後，今天正式在臉書PO照報喜訊，只見她難掩興奮表示：「等了好久～終於見到本人了」，還不忘大讚兒子「本人比照片（超音波4D)好看耶」，接著更感謝老公主動進產房全程陪伴，產後幾天更是不眠不休貼心照顧母子兩人，而兒子來到人世間這一刻，讓安以軒感動直言：「讓這個家變的更溫暖了」，更感性道出心裡話：「未來的日子，讓我們三個大手牽着小手，一起朝著幸福走下去」。

安以軒臉書全文。(圖/安以軒臉書)

看到安以軒正式升格人母，粉絲也紛紛獻上祝福：「 辛苦了媽咪和爸爸，未來攜手，世界上又多一個美滿的家庭」、「 母子平安，未來的責任更重囉」、「 合時才能看到66帥氣的臉龐」。

(中時電子報)