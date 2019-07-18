相信嗎？和小熊簽下6年1.26億美元大約，達比修有從去年加盟以來，在瑞格里主場13次登板，竟然還是「求勝一郎」。直到今對紅人繳出6局無失分好投，帶領小熊以5比2勝出，才終於拿下小熊主場首勝，也中止生涯在瑞格里連14場無勝投的難堪紀錄。

「我要把這1勝送給我老婆，也許吧，」達比修賽後先這樣說，但他想了想這一幕，隨即傻笑表示，也許老婆大人根本不想要，「但這其實是很棒的，我一直在追尋的瑞格里首勝終於落袋了。」

小熊瑞格里球場已經105歲，是目前大聯盟第2老的球場。（美聯社）

達比修過去在瑞格里14次登板，戰績0勝6敗、自責分率5.42，包括本季10場先發，0勝3敗、自責分率5.53。不過今年達比修也不只是主場投的辛苦，從4月27日客場勝響尾蛇之後，他13場先發有12場無關勝敗，其中連10場無關勝敗也追平了大聯盟紀錄。

今天是達比修下半季第2次登板，相較於前役對海盜用了7種不同球路，對紅人只用四縫線速球、二縫線、切球與滑球4種武器，其中四縫線速球投了41顆之多，最快球速催到98.3哩（約158公里）。

尤其是6局上連飆3顆97哩以上的火球，讓古巴強打普伊（Yasiel Puig）揮空三振時，達比修還在投手丘上忘情狂吼，並罕見的連兩次振臂握拳，要把勝利獻給主場球迷的決心可見一斑。

小熊教頭麥登（Joe Maddon）說，他從沒看過達比修對自己的速球如此有信心。達比修則說，為了提升對左打者的壓制力，他做了一些微調，「現在一切都很完美，不需要再改變了。」達比修的調整成效，明星賽後12局飆15K顯露無遺，擺脫上半季迷航（僅2勝）又拿下生涯瑞格里首勝，下半季的達比修值得期待。

(中時電子報)