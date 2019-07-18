台北市長柯文哲連日對民進黨重炮嗆聲，又酸高雄市長韓國瑜，左右開弓。資深媒體人黃暐瀚在臉書評論「阿北、火力全開！」，很多人問，阿北會不會選2020？黃暐瀚說，他的答案很簡單，參選機率，高達90%，但究竟要不要參戰？從今天開始往後「一個月」，將是黃金關鍵期。

黃暐瀚在FB分析，前天柯文哲接受風傳媒的專訪，談到了幾個「爆炸性」的話題：

「1、我恨小英。

2、韓國瑜書念不多，程度只能當到北農總經理。

3、韓流三支柱，深藍、三大家族跟Loser。

4、民調不領先第二名8%，我不會贏。

5、不會跟郭台銘搭，郭出來，我支持他就好了。」

黃暐瀚說，阿北的談話，既狠又辣，一秒鐘激怒「韓粉」，有人說，這策略對選情不利，但他認為，清楚切割「不會投柯」的族群，代表的意義，就是要測試在「蔡韓之外」，柯文哲還能有多少「戰力」？這個「戰力數值測試」，就是在思考是否參戰之前的最後評估，如果切割完蔡韓，還能有一搏的可能，一個月後，加入戰局。

黃暐瀚認為，阿北的策略，是險招，但也是唯一的一招。眼前形勢對柯不利，但柯可選，也可不選，「試藥」的過程，可能帶來副作用，但萬一此藥有效，那就有機會，逆轉戰局。他最後說「還是那句話，猛藥下了，阿北到底選不選？一個月後，見真章。」

(中時電子報)