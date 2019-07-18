台灣競爭力論壇18日舉行「2020總統立委大選首次民調發布會」記者會，公布民調結果顯示，若是韓蔡柯3人出馬競選總統，韓國瑜以37.2％支持度領先蔡英文的25％與柯文哲的21.5％。藍綠對決的情況下，高雄市長韓國瑜的支持度44.2%；總統蔡英文的支持度37.2%；都支持、都不支持、不表態一共18.6%，兩人差距7%。

出席的中國文化大學政治學系教授楊泰順、中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國、台灣競爭力論壇執行長謝明輝、台北教育大學數位科技設計學系教授莊淇銘分別對民調結果提出看法。

本次民調顯示，2020大選如果是民進黨蔡英文和國民黨韓國瑜進行藍綠對決，韓國瑜以44.2%的支持度領先蔡英文的37.2%。另0.1%表示都支持，8.7%表示都不支持。9.8%尚未表態。若是柯文哲也出馬參選，3人競選總統，對蔡民調比較傷。韓國瑜以37.2％支持度領先蔡英文的25％與柯文哲的21.5％。

台灣競爭力論壇學會於2019年7月15日至7月16日委託全國公信力民意調查公司進行明年總統與立委大選民調。調查對象是戶籍設在台閩地區，年滿二十歲以上的合格選民。以訪員電話訪問隨機抽樣方式進行調查。資料依性別、年齡及教育程度、地區加權以與母體比例相符。有效樣本共計1,092份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為±2.97%。

(中時 )